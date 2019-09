Una Vasto Basket incerottata si prepara alla sfida con il Nuovo Basket Aquilano

È una BCC Ge.Vi. Vasto Basket incerottata quella che si prepara ad affrontare la seconda sfida della fase a orologio del campionato di serie C silver. Domani, domenica 11 marzo, i biancorossi ospiteranno il Nuovo Basket Aquilano ma dovranno fare i conti, come accaduto una settimana fa a Chieti, con le assenze di alcuni degli uomini decisivi. Fuori causa da due settimane Peric, operato alla mano e rientrato in Serbia, coach Gesmundo già nella tana del Chieti ha dovuto fare a meno di Oluic per guai fisici, Dipierro per un virus influenzale e del neo arrivato Paggi, il cui inserimento nel roster procede gradualmente. Alla loro indisponibilità si è aggiunta in settimana quella di Pace, rimasto out anche lui per un virus influenzale.

Oggi in casa Vasto Basket si farà la conta degli uomini a disposizione per la sfida di domani in cui ci sarà da lottare per quaranta minuti per cercare di fare risultato contro gli aquilani per non perdere terrenno nei confronti delle posizioni che stazionano nelle posizioni alte della classifica. Già una settimana fa i giovani biancorossi, guidati in campo da Ierbs e Di Tizio, hanno dato prova di carattere contro i primi della classe. L'impegno, c'è da star certi, non mancherà neanche nella sfida di domani (inizio del match alle 18) anche perchè la Vasto Basket quest'anno ha sempre vinto tra le mura amiche e ha tutta l'intenzione di proseguire in questa striscia casalinga positiva, magari recuperando qualcuno degli indisponibili.