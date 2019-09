Furti nelle case della riviera, entrano dal balcone e portano via una tv

Hanno forzato la tapparella, sfondato il vetro del balcone e si sono poi introdotti nell'appartamento da cui hanno portato via un televisore. È successo nei giorni scorsi a Vasto Marina, in una casa di via Dalmazia utilizzata solo nel periodo estivo. Lunedì scorso il proprietario si era recato nell'appartamento per svolgere dei lavori di manutenzione. Evidentamente qualcuno ha notato i suoi movimenti e, appena andato via, è entrato in azione.

Scavalcata la balaustra del terrazzino al primo piano, i ladri hanno agito indisturbati nell'introdursi all'interno. Hanno rovistato nelle stanze ma l'unica cosa che avesse un certo valore era il televisore. Una volta preso l'apparecchio i malviventi sono usciti dal balcone e si sono dileguati.

Il proprietario ha scoperto l'accaduto solo un paio di giorni dopo, quando è tornato nell'appartamento di Vasto Marina per completare i lavori di manutenzione. Gli toccherà riparare la tapparella e sostituire il vetro oltre a dover ricomprare la tv. Già in passato le case di Vasto Marina, che durante la stagione invernale non sono abitate, sono finite nel mirino dei ladri. Lo scorso dicembre erano stati addirittura rubati i mobili da un appartamento [LEGGI].