Colpaccio Futsal Vasto in casa della capolista, i biancorossi a caccia dei playoff

Sabato da incorniciare per il Futsal Vasto che è andato a vincere in casa del Paul Merson, dominatore del campionato e che fino ad oggi aveva perso solo una volta in stagione. La squadra di mister Rossi parte subito in quarta e, nel giro di dieci minuti, trova il doppio vantaggio. A sbloccare la partita è Di Bello, poi il portiere Della Penna, direttamente su rinvio, beffa il suo collega estremo diensore per il 2-0. I padroni di casa cercano la rimonta e riescono ad accorciare le distanze andando al riposo sotto di un solo gol.

Nella ripresa le due formazioni giocano a viso aperto andando entrambe a caccia della vittoria. Di Donato devia in rete un tiro di Gaspari, siglando il 3-1, risponde il Paglieta per il 3-2. Biancorossi ancora avanti con una punizione di Gaspari ma la squadra di casa ha ancora la forza di reagire e accorcia sul 4-3. Nel finale i paglietani ci provano con il portiere di movimento, colpiscono un incrocio dei pali ma al triplice fischio finale sono Bozzelli e compagni ad esultare per la vittoria.

Il Futsal Vasto rafforza la sua posizione in zona playoff in attesa del recupero di giovedì sera con il Futsal Ripa.

Ancora una scofitta, questa volta con un pesante passivo, per l'Eurogames Cupello che non si schioda dall'ultima posizione in classifica. Gli orange riescono a reggere solo nella prima parte di gara, con Pagani che segna la rete che tiene vive le speranze di esito positivo. Ma poi il Casoli dilaga e chiude con nove reti segnate.

La 20ª giornata

Delfino C5 - Doogle 4-2

Eurogames Cupello - Casoli 1-9

Futsal Ripa - San Pietro Tollo 3-1

Futsal Tollo - San Vito 0-6

Paul Merson - Futsal Vasto 3-4

riposa - Centro Sportivo Teatino



La classifica. 46 Paul Merson; 33 Delfino C5; 32 Centro Sportivo Teatino, 32 Futsal Vasto; 30 San Vito; 28 San Pietro Tollo, Futsal Tollo; 25 Futsal Ripa; 13 Casoli; 10 Doogle;6 Eurogames Cupello.