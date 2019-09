Violento scontro in corso Garibaldi, feriti i conducenti delle due vetture

È di due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina attorno alle 6 in corso Garibaldi, nei tratto compreso tra piazza Barbacani e piazza Rossetti. Per cause al vaglio degli agenti della volante del Commissariato di Vasto, una Ford Cmax, guidata da un uomo, che procedeva in direzione centro storico e un furgoncino Citroen Berlingo, che viaggiava in senso opposto guidato da una donna, si sono scontrati con violento impatto. Dopo l'urto la Ford è finite contro il muraglione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e hanno trasportato i feriti al San Pio da Pietrelcina per gli accertamenti clinici del caso. L'uomo ha riportato un trauma cranico mentre la donna lamentava forti dolori a seguito dell'urto. Fortunatamente le condizioni dei due non sono gravi.

Durante le operazioni di soccorso ed i rilievi da parte della polizia il traffico ha subito rallentamenti poichè la circolazione è stata regolata con il senso unico alternato grazie al supporto di una pattuglia di carabinieri.