San Salvo, al via le domande per gli assegni familiari e di maternità

C’è la possibilità per i residenti nel Comune di San Salvo di accedere per il 2018 ai benefici dell’assegno per il nucleo familiare (con almeno 3 figli minori) e di maternità (per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento dal 1 gennaio al 31 dicembre).

“La nostra azione amministrativa – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – si caratterizza per un continuo impegno nel campo delle Politiche sociali. Un’attenzione costante alle famiglia e alla maternità attraverso interventi mirati per quanto stabilito dalle misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”.

Per ogni informazione e per la compilazione delle domande è a disposizione l’Ufficio del Segretariato sociale attivo presso la sede comunale in piazza Giovanni XXIII. L’assessore alle Politiche sociali, Oliviero Faienza, ricorda in particolare che i termini improrogabili per la presentazione delle domande sono fissati:

- per l’assegno per il nucleo familiare il 31 gennaio 2019

per l’assegno di maternità entro 6 mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia dell’adottato o dell’affidato.