Rinnovato il direttivo dell’Atletica Vasto, Fioravante nuovo presidente

Nuovo consiglio direttivo per l'Asd Atletica Vasto, "associazione sportiva fondata nel 2001 da un gruppo di appassionati podisti ed avente tra i principali obiettivi quello di abbinare l’attività sportiva al benessere fisico e psicologico che ne derivano". Nei giorni scorsi si è tenuta la riunione in cui B. Marcello Fioravante, uno dei fondatori dell’associazione,e da sempre impegnato nella promozione dello sport nel vastese, è stato nominato nuovo presidente. L’organico è poi completato da Levino Del Monaco (Vicepresidente e Direttore Sportivo), Stefania Dell’Oso (Segretaria), Michele Della Penna (Consigliere) e Domenico Trotta (Consigliere).

“Ce la metteremo tutta per continuare nella nostra attività agonistica, che in questi anni ci ha fatto raggiungere importanti risultati in gare locali, nazionali ed internazionali, ma anche in quella ricreativa, con gite, cene sociali ed altri eventi aggregativi - ha commentato Fioravante -. Ringraziamo inoltre il Consiglio Direttivo uscente e soprattutto l’ex presidente Silvana Critelli per l’impegno profuso in questi anni e la grande sensibilizzazione che è riuscita ad innescare nella cittadinanza nei confronti del walking".