Lega: "Insieme a Unione per Vasto daremo uno scossone alla situazione amministrativa"

"Straordinario": così la Lega definisce il risultato ottenuto a Vasto dal partito di Matteo Salvini alle elezioni politiche del 4 marzo, "che hanno visto il partito toccare circa il 13% dei consensi dei vastesi ed esprimere ben tre rappresentanti al Parlamento italiano: gli onorevoli Bellachioma e D'Eramo ed il senatore Alberto Bagnai".

In un comunicato "ringrazia gli elettori per la fiducia accordata, che ripaga ampiamente il gruppo dei militanti degli innumerevoli sforzi e sacrifici compiuti sin dal momento in cui in totale spirito di abnegazione hanno dato vita anni orsono al primo nucleo di Noi con Salvini. Auspica che nella nuova fase politica inaugurata dalle elezioni appena concluse la Lega possa contribuire a dare, anche con il significativo apporto degli amici del movimento civico Unione per Vasto, che hanno attivamente collaborato in campagna elettorale, un fronte comune per dare uno scossone anche alla stagnante situazione amministrativa cittadina".