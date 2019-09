Lavori urgenti alle condutture, molti Comuni senz’acqua

Uno smottamento ha causato la rottura della condotta principale in località Fosso Ciripolle nel Comune di Atessa. Gli urgenti interventi di riparazione interessano Acquedotto Verde nella tratta Casoli- Scerni- Vasto. I lavori proseguono incessanti dalle 15.00 di oggi, per fortuna, la rottura è stata individuata tempestivamente, ma i tempi di ripristino sono piuttosto lunghi, sia per ultimare l'intervento di riparazione che per la riapertura delle condotte in sicurezza.

Questi i Comuni interessati dalla sospensione della fornitura idrica: Altino, Archi (Capoluogo, contrada Zainello, Caduna e S. Amico) Atessa (Capoluogo, San Marco, Monte Calvo, Castelluccio, Capragrassa, Querceto, Giarrocco e Piana la Fara) Casoli, Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, Perano, Pollutri, San Buono, San Salvo, Scerni, Torino di Sangro (Caontrada Carriera, Colle Termine, Saletti, Piana Sodero, Quarticelli e Stazione) e Vasto.

L'erogazione della fornitura dovrebbe essere ripristinata domani 10 marzo alle ore 6. I tecnici della Sasi assicurano tutto l'impegno per evitare che il disagio si prolunghi ulteriormente.

Per approvigionamenti urgenti sono stati indivuduati due punti a San Salvo e a Scerni.