Erasmus+, a Vasto studenti e docenti provenienti da Turchia, Polonia, Francia e Romania

Arriveranno lunedì 13 marzo a Vasto 32 studenti dai 14 ai 18 anni e docenti provenienti da Turchia, Polonia, Francia e Romania, che sono coinvolti, insieme ai ragazzi dell’Istituto tecnico economico paritario Frentano di Vasto in "un progetto concepito per avvicinare i ragazzi ad un uso più costruttivo e consapevole della tecnologia ed arricchito con la conoscenza della cultura e del territorio di ognuno dei cinque Paesi".

Fino a domenica 18 marzo le delegazioni straniere saranno impegnate nel progetto europeo dal titolo Watch, learn, act che verterà sulla realizzazione di filmati sul tema delle migrazioni da e verso l’Europa. Inoltre "avranno modo di visitare luoghi storici come Palazzo d’Avalos e le terme romane, o paesi caratteristici come Ortona e Termoli in un percorso che farà scoprire loro le bellezze della Costa dei Trabocchi".