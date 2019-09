Rifiuti abbandonati in via Montevecchio: "Intervenite prima che diventi una discarica"

Una discarica abusiva in contrada Montevecchio. È quella che si sta formando a poca distanza dal cavalcavia dell'autostrada. Come raccontano a zonalocale.it i residenti della zona, tutto è iniziato circa due settimane fa, quando qualche incivile ha abbandonato diversi sacchi di stracci a bordo strada (non è escluso che possa trattarsi di un caso simile a quello avvenuto a poca distanza dalla chiesa di Santa Maria del Sabato Santo, LEGGI).

Dal primo avvistamento ci sono sono state diverse segnalazioni agli enti competenti, ma la situazione non è cambiata, anzi la presenza del cumulo di stracci sembra essere un invito per altri incivili che in questi giorni stanno disseminando buste di immondizia in tutta la strada.

La speranza è che ci sia presto un intervento risolutivo – la difficoltà pare essere legata alla necessità di un mezzo apposito per il recupero degli stracci – per non trasformare la zona in una nuova discarica abusiva.