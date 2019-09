L’8 Marzo del Liceo Mattioli: lo spettacolo sulla diva vastese Elena Sangro: "Una donna coraggiosa"

E' dedicata a Elena Sangro, la diva vastese del cinema muto di inizio Novecento, la manifestazione organizzata dal Liceo musicale Mattioli di Vasto in occasione della Giornata internazionale della donna.

Elena Sangro... come l'araba fenice: è lo spettacolo messo in scena stamani, nell'auditorium della scuola di via San Rocco, dai ragazzi di quarta su un testo originale di Roberta Presenza e sotto la supervisione delle professoresse Antonietta Moretti e Giovanna Santangelo.

Le interviste alla professoressa Antonietta Moretti e a Roberta Presenza [GUARDA]

Le interviste a due studenti che hanno preso parte allo spettacolo: Marta Bronzo e Lorenzo De Cinque [GUARDA]