“A nome mio personale e di tutte le donne della Giunta e del Consiglio comunale, l’augurio di continuare ad investire per una società più equa ed accogliente, con un impegno silenzioso ma incessante in favore della vita e dello sviluppo del ruolo delle donne”: è il messaggio dell’assessore alle Politiche sociali, Lina Marchesani, in occasione della Festa della Donna. “Abbiamo bisogno della forza e della cultura delle donne”.

"Sono tante - si legge in una nota del municipio - le donne che hanno cambiato il corso della storia grazie alle loro azioni, alle loro scoperte ed imprese. E’ evidente che le donne sono le creatrici e le preservatrici dell’intera razza umana: questo è il ruolo che è stato loro assegnato. A pochi giorni dalle elezioni non possiamo dimenticare il grande contributo alla Costituzione recato dalle donne elette nell'Assemblea Costituente. Senza di loro non avremmo iscritto così come lo leggiamo oggi, nell'articolo 3, quell'impegno così qualificante a rimuovere gli ostacoli che limitano "di fatto" la libertà, l'uguaglianza dei cittadini, e quindi il pieno sviluppo della persona umana.

“La donna - ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - è il centro di ogni cosa. Auguri a tutte”.