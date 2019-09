Un incontro sulla storia della Marina Militare in occasione dell’assemblea annuale dell’Anmi

Domenica 11 marzo, alle ore 11, nella sede della Società Operaia di Vasto, in Vico Raffaello (di fronte alla concattedrale di San Giuseppe) ci sarà un incontro aperto a tutti i cittadini a cura del gruppo Anmi di Vasto in cui verrà presentata una relazione storica sulla Marina Militare dalle sue origini fino alla seconda guerra mondiale. A tracciare i tratti salienti della storia della Marina saranno il generale dei carabinieri (r) Luigi Bacceli e il tenente di vascello Michele Pollutri, in servizio presso Navarm. Saranno presenti il tenente di vascello Cosimo Rotolo, comandante del Circomare di Vasto, e il 1° maresciallo Antonio Santoro, comandante della stazione radar di Punta Penna.

L'incontro si svolge in occasione dell'annuale riunione generale dei soci, convocata dal presidente Luca Di Donato e dal direttivo per fare un bilancio delle attività del 2017, anno del 90° di fondazione del gruppo, e programmare gli appuntamenti del 2018, tra cui una possibile visita a nave Cavour a Taranto.

