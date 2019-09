Senza biglietto, bloccano il treno per mezz’ora: denunciate due donne

Non avevano il biglietto del treno, invitate a scendere hanno reagito con spintoni e sputi posizionandosi tra le porte del convoglio impendendone la partenza per oltre mezz'ora. Per questo due donne camerunensi sono state denunciate per interruzione di pubblico servizio dalla polizia di Vasto che così ricostruisce l'accaduto:

"Nei giorni scorsi due donne camerunensi, entrambe ospitate nei centri di accoglienza per immigrati, l’una a Palmoli e l’altra a Vasto, nella stazione di Vasto - San Salvo, sono salite su un treno senza biglietto. Una volta scoperte, sono rimaste sedute al loro posto, ignorando la richiesta del controllore di scendere. Quando poi, a fatica, hanno deciso di lasciare il convoglio, con fare decisamente molesto, si sono collocate sulla porta di uscita impedendone la chiusura e ostacolando la regolare partenza del treno.

A quel punto, il capotreno intervenuto ha cercato in tutti i modi di far ripartire il convoglio ma le donne, posizionandosi sulle porte di uscita, con fare molesto e con spintoni, insulti e sputi, hanno di fatto bloccato il treno nella stazione di Vasto - San Salvo. Disagio anche per i passeggeri costretti a subire, in snervante attesa; un ritardo di circa 30 minuti a causa del comportamento delle stesse.

Su segnalazione pervenuta al 113, la pattuglia della Squadra Volante del Commissariato è intervenuta prontamente sul posto e, grazie all’intervento dei poliziotti, le donne sono state allontanate e la situazione è ritornata alla normalità. Una volta condotte presso il Commissariato di P.S. di Vasto, sono state identificate per N.B.R.N. di anni 34 e M.M.C di anni 29 e denunciate per interruzione di pubblico servizio in concorso tra loro".