Prospero e Fo&Pa: "Serve un efficace coordinamento delle forze di centrodestra"

Le elezioni politiche di domenica scorsa hanno segnato "il fallimento di tutti i partiti del centrosinistra che fanno parte dell’attuale amministrazione comunale e la necessità, dei partiti e dei movimenti civici di centrodestra, di un efficace coordinamento per assicurare una maggiore presenza sul territorio per ascoltare e fornire esaustive risposte alle istanze dei cittadini al fine di poter tornare ad essere la prima forza politica della nostra città". Il consigliere comunale Francesco Prospero e il coordinamento della scuola di formazione politica Fo&Pa sollecitano alla coesione le forze politiche che fanno parte della coalizione centrodestra-movimenti civici.

"I numeri del centrodestra, infatti, non sono stati quelli che ci aspettavamo e se siamo riusciti, comunque, a conseguire un risultato in linea con la media regionale lo dobbiamo allo spessore dei nostri candidati, Tiziana Magnacca, Etel Sigismodi e Incoronata Ronzitti su tutti, che sono riusciti a tamponare l’emorragia di consensi che ha interessato il centrodestra in tutte le Regioni del Centro-Sud.

Salutiamo, altresì, con rispetto l’elezione dei nostri concittadini del 5 stelle, Gianluca Castaldi e Carmela Grippa, ai quali vanno i nostri migliori auguri per l’espletamento di un mandato produttivo per il nostro territorio che tanta fiducia ha riposto nel loro movimento".