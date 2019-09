Movi Trasporti, esperienza e affidabilità nell’edilizia e movimento terra

Affidabilità nel lavoro, passione e una lunga tradizione familiare. Sono le caratteristiche di Movi Trasporti, azienda che ha sede a San Salvo e opera nel territorio da oltre 40 anni con la realizzazione di importanti opere pubbliche nel campo dell’urbanizzazione e della manutenzione. Nella sua attività l’azienda della famiglia D’Annunzio ha maturato grandi competenze nella realizzazione e manutenzioni di strade, acquedotti, fogne, marciapiedi.

L’azienda ha acquisito esperienza anche nella posa in opera per la realizzazione di recinzioni esterne, sia civili che industriali, o realizzazione di illuminazione di giardini o spazi esterni. E poi tutti i lavori inerenti il movimento terra come sbancamenti, scavi e fornitura di materiale da costruzione derivante da una cava di proprietà. Infatti, a disposizione di tutti coloro che devono effettuare lavori di rivestimento, sia di interni che esterni, e pavimentazione, è a disposizione una vasta scelta di materiali di materiali di qualità.

Nel corso della sua attività Movi Trasporti ha ampliato il suo parco mezzi e ha a disposizione soluzioni che si adattano ad ogni esigenza, con particolare attenzione ai mezzi di dimensioni ottimali per lavorare in spazi ristretti come i centri storici che caratterizzano tanti paesi dell’Abruzzo e del Molise. I mezzi di Movi Trasporti sono anche a disposizione per il noleggio da parte di terzi.

Le attività dell’azienda, ancora oggi portata avanti con la cura e l’attenzione della gestione familiare, oggi sono nei settori di edilizia, movimento terra, manutenzione e fornitura di materiali rivolgendosi sia al pubblico che ai privati nei territori di Abruzzo e Molise. Nella realizzazione di ogni opera Movi Trasporti si avvale della consulenza di professionisti che curano dalla progettazione all’esecuzione e al collaudo per garantire massima qualità al committente.

E oggi, per chi deve effettuare dei lavori di ristrutturazione, c’è la possibilità di accedere ad incentivi e sgravi fiscali. Movi Trasporti è a disposizione di tutti i clienti per preventivi gratuiti e per indirizzare verso la migliore soluzione possibile da realizzare.

Movi Trasporti

Via Giovanni Paolo I, 25

66050 San Salvo - CH

