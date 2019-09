Il centrodestra sansalvese esprime vicinanza alla Magnacca: "Si è messa al servizio del territorio"

In un Paese democratico, così come è il nostro, dopo una campagna elettorale e la libera espressione del voto da parte dei cittadini, si accetta il risultato, qualunque esso sia, e si augura a chi riceve il consenso degli elettori, tale da potergli permettere di governare, un proficuo buon lavoro nell’interesse supremo della collettività.

Pertanto, anche in occasione delle recenti elezioni politiche, si prende atto di ciò che l’elettorato ha decretato e, confidando nella responsabilità di quanti hanno a cuore le sorti del nostro Paese, si attende una soluzione che permetta, pur nella difficoltà di comporre un quadro di una valida maggioranza parlamentare, di avere al più presto un governo autorevole, in grado di affrontare e di risolvere le problematiche nazionali e di confrontarsi con l’Europa e con la politica extraeuropea.

Detto ciò, corre l’obbligo di rimarcare l’impegno profuso, nell’ambito di questa campagna elettorale, da una delle espressioni più autentiche e autorevoli del nostro territorio, in un momento in cui non era facile affrontare un compito così delicato, e in una posizione di lista che si sapeva essere difficile.

Parliamo del sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, nel quale tutta la maggioranza del nostro Comune si è riconosciuta in questo momento elettorale, e con la quale si è condivisa la volontà di affrontare una campagna elettorale, consapevolmente difficile, ma nell’ottica di un servizio reso alla Politica e alla collettività di un territorio, quello del Vastese, che meritano di essere rinvigorite e di riacquistare dignità, riconoscendosi in candidati autenticamente e autorevolmente legati all’impegno nei confronti della Cosa Pubblica.

Vogliamo, pertanto, tributare alla Democrazia un pensiero e una speranza di potere sempre esprimere liberamente la volontà del popolo sovrano, e ai candidati autentici, come il sindaco Magnacca, di continuare ad essere espressione di un consenso sostenuto dal lavoro quotidiano e dalla capacità e volontà, di continuare a interpretare il ruolo difficile, delicato e complesso, ma realmente connaturato con il senso più vero e più alto della Politica, che si identifica nell’impegno civico e cristiano verso il prossimo.

Gli esempi come questi fanno bene alla politica, e danno la possibilità a quanti vogliono e possono impegnarsi, di trovare le motivazioni giuste per avvicinarsi ad essa, in un momento nel quale spesso c’è disorientamento e si rischia di confondere l’improvvisazione con la competenza, e il personalismo con l’altruismo, condizione quest’ultima ideale e necessaria per risalire la china del qualunquismo e della rincorsa all’effimero e all’egoismo nella politica.

Ringraziamo quindi il nostro sindaco, per essersi messo al servizio di un territorio e di un progetto che vuole ridare voce e dignità alle nostre genti, la incitiamo a continuare ad amministrare la Cosa Pubblica e a interpretare la politica seguendo la strada che ha intrapreso e assicurandole la condivisione di un gruppo, quello di San Salvo, e non solo, che si riconosce nella buona Politica.

I gruppi consigliari San Salvo Città Nuova, Lista popolare, Per San Salvo