Il Cambiamento fa il resoconto di quattro anni di amministrazione Marcovecchio

Con due appuntamenti pubblici convocati per venerdì 9 e martedì 13 marzo il gruppo consiliare e l’associazione politico-culturale “Il Cambiamento” incontrano la cittadinanza cupellese per “raccontare” i quattro anni trascorsi dell’amministrazione comunale guidata da Manuele Marcovecchio. Gli incontri – moderati dal giornalista Orazio Di Stefano – inizieranno alle ore 18,30 e si terranno presso il bar “Silvestri” in piazza Garibaldi a Cupello il 9 Marzo e presso i locali dell’ex scuola elementare a Montalfano il 13.

“Saranno momenti di confronto e ascolto con la cittadinanza dove stabiliremo le priorità d’impegno politico ed istituzionale per quest’ultimo anno di legislatura. Utilizzeremo lo spazio a disposizione per informare su quanto abbiamo proposto in concreto considerato che siamo stati l’unico vero gruppo di minoranza che ha costantemente garantito una visibile e costruttiva presenza in Consiglio Comunale e nel territorio. Rammenteremo alcune nostre indicazioni realizzatesi ed evidenzieremo il poco che ha sin qui prodotto la maggioranza che amministra Cupello. Evidenzieremo con forza la perdita di leadership che Cupello ha patito nel territorio anche su questioni dove naturalmente gli toccava come le politiche ambientali e dei rifiuti sul Civeta. Apriremo il cantiere per il futuro atto ad aggregare e riaggregare forze vicine per storia e cultura oltre ad avere un occhio di riguardo al nuovo che avanza avendo chiaro l’obiettivo di essere Noi il fulcro su cui si dovrà costruire l’alternativa a chi oggi malamente governa Cupello” afferma Camillo D’Amico, capogruppo consiliare de “Il Cambiamento”.