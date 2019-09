Finestrini sfondati, ancora un episodio: rubati palloni e casacche

"Via delle Gardenie ennesimo finestrino rotto! Bottino? 2 palloni da calcio e 10 casacche usate da settembre per fare allenamento". A segnalare l'ennesimo episodio che si verifica in città è Massimo D'Ermilio, sul gruppo facebook "Il cittadino segnala".

La sua autovettura, una Fiat Seicento, era parcheggiata sotto casa e, questa mattina, ha trovato l'amara sorpresa. Come in tanti casi che si sono verificati a Vasto nelle ultime settimane il bottino dei ladri-vandali è di poco conto, i palloni e le casacche della squadra del campionato Amatori in cui gioca D'Ermilio. Maggiore, invece, il valore del finestrino che ora il cittadino sarà costretto a sostituire.

Nei commenti alle sue foto non mancano le segnalazioni di altri episodi avvenuti nei giorni scorsi in altre zone della città.