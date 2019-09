Amore criminale, a Vasto 100 procedimenti penali l’anno. Donnattiva: "Otto casi in due mesi"

Il rifiuto della violenza di genere parte dal mondo della scuola.

Alla vigilia dell'8 Marzo, è l'Itset Palizzi di Vasto a organizzare nell'aula magna la manifestazione cui partecipano il procuratore di Vasto, Giampiero Di Florio, il dirigente del Commissariato di polizia, Fabio Capaldo, la responsabile dello sportello Donnattiva di Vasto, l'amministratore delegato di Conad Adriatico, Antonio Di Ferdinando, e il presidente del consiglio d'amministrazione de Il Centro, Antonio De Leonardis.

Dibattito moderato da Rossano Orlando, responsabile della redazione Chieti e provincia del quotidiano abruzzese e introdotto dalla dirigente scolastica del Palizzi, Nicoletta Del Re, che ha messo in guardia i ragazzi: "L'amore criminale non è amore vero. Dove c'è la violenza, non può esserci l'amore".

"La Procura di Vasto apre oltre 100 procedimenti l'anno per violenza di genere, circa il 10% del totale", sottolinea il procuratore capo, Giampiero Di Florio [GUARDA L'INTERVISTA]. "nei primi due mesi del 2018, ci siamo occupati già di 8 casi di donne che hanno subito violenze", racconta Licia Zulli [GUARDA L'INTERVISTA].