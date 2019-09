A Vasto il campionato regionale di nuoto paralimpico nel ricordo di Antonio Scarpone

Fervono i preparativi a Vasto in vista del 4° Memorial Antonio Scarpone dedicato alla memoria del giovane di Montecilfone scomparso prematuramente nel 2014 [LEGGI]. Da quel momento la sua istruttrice di nuoto, Stefania De Felice, ha voluto ricordarlo dedicando a lui, ogni anno, una gara di nuoto per ragazzi disabili.

Sarà così anche quest'anno e, il 18 marzo, lo Stadio del Nuoto di via dei Conti Ricci ospiterà il Campionato regionale di nuoto paralimpico, organizzato dall'associazione Il Sorriso degli Angeli, fondata da Stefania De Felice e che nel suo logo ha il volto sorridente di Antonio, con le federazioni regionali e nazionali degli sport paralimpici e con l'H2O Sport, società che gestisce l'impianto vastese.

Il 18 marzo sarà una giornata di sport e sorrisi in cui i nuotatori, giovani e meno giovani, si metteranno alla prova in acqua dando prova di come il nuoto sia davvero una disciplina senza barriere.