Trekking nella Riserva di Punta Aderci con l’Asd Il Valore

Domenica 11 marzo l'associazione sportiva Il Valore ha organizzato un trekking nella Riserva Naturale di Punta Aderci a Vasto. L'appuntamento è alle ore 9 presso il punto informazione della spiaggia di Punta Penna. Da lì si partirà verso Casalbordino, raggiungendo la foce del fiume Sinello per poi fare il percorso inverso e concludere con il pranzo al sacco.

Per informazioni - evento su facebook

L’Associazione Il Valore nasce dalla condivisione di una serie di sogni e progetti fra un gruppo di amici. All’inizio era un semplice “bello sarebbe se...". Durante una telefonata si è passati alla fase “ti dico cosa avevo in mente”, ed infine, confronto dopo confronto, ci siamo ritrovati davanti ad un progetto più chiaro, che iniziava a prendere forma. Quei sei amici oggi condividono una mission impegnativa ma molto coinvolgente. Il nome dell’Associazione nasce dall'esperienza di alcuni percorsi trekking fatti in questo ultimo anno. Quando cammini per ore con delle persone che il più delle volte non conosci, vengono fuori dei valori speciali: la condivisione, l’amicizia, il sostegno, il supporto. Perché, quando sei immerso nel silenzio di un paesaggio mozzafiato, automaticamente abbassi le difese, lasci che gli altri si possano avvicinare a te e scopri che puoi entrare in affinità con loro. Allora c’è sempre qualcuno che condivide con il gruppo qualcosa da mangiare, c’è la persona che ti aspetta mentre attraversi il torrente con la mano tesa, pronta ad aiutarti. E se resti indietro per qualsiasi motivo, il gruppo ti aspetta. E’ proprio partendo da questi Valori che proveremo, a dare vita ad una serie di attività tese a riscoprire noi stessi prima di tutto, ma soprattutto il territorio che ci circonda, osservando di esso, tutti i particolari, dalla sua storia ai i suoi paesaggi. Siamo appena partiti ma la voglia è tanta!