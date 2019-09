Per l’8 marzo visite gratuite per le donne negli ospedali della provincia di Chieti

La salute al centro per celebrare la Giornata internazionale della donna. E’ un filo non rosso ma... rosa quello che caratterizzerà nella giornata di giovedì prossimo, 8 marzo, gli ospedali che hanno ottenuto i Bollini rosa, il riconoscimento attribuito dall’Osservatorio nazionale sulla salute donna (Onda) alle strutture che hanno una speciale attenzione alla popolazione femminile e offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che la affliggono. All’iniziativa hanno aderito gli ospedali di Ortona, Lanciano e Chieti che all’(H)Open day, promosso da Onda, partecipano con esami e visite gratuite, incontri, consulenze e distribuzione di materiale informativo.

Nutrito il calendario delle attività proposto nel territorio della Asl Lanciano Vasto Chieti, dove da tempo sono stati compiuti investimenti significativi in termini organizzativi, di risorse umane e strumentali sulla salute donna. "I bollini rosa attribuiti alle nostre strutture – evidenzia il direttore generale della Asl, Pasquale Flacco – sono il riconoscimento all’impegno profuso su questo fronte e che, nella circostanza dell’8 marzo, desideriamo rinnovare offrendo alle donne del territorio un’occasione in più per prendersi cura della propria salute e acquisire informazioni corrette su alcune patologie e sulle possibilità di cura".

I principali appuntamenti

Ospedale di Chieti: presso l’Ambulatorio di Ginecologia (6° livello, corpo H) dalle ore 15.00 alle 19.00 saranno eseguite ecografie transvaginali gratuite. Prenotazioni chiamando (al mattino) il numero 0871.357317.



Ospedale di Lanciano: presso l’aula multimediale dalle ore 13.00 alle 15.00 si terrà un incontro sul tema “Miomi uterini, un mito da sfatare”.

Inoltre presso l’unità operativa di Ostetricia e ginecologia saranno eseguite gratuitamente visite, ecografie e transvaginali e transaddominali negli orari 11.30-12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Per prenotare gli esami chiamare i numeri 0872.706310 e 0872.706313 dalle ore 10 alle 12.

Ospedale di Ortona: presso l’ambulatorio di Ginecologia (2° piano) saranno eseguiti esami, visite e consulenze dalle ore 10.00 alle 14.00. Per prenotarsi chiamare il numero 085.9172258 dalle ore 9 alle 13.

Ospedale di Vasto: visite e consulenze gratuite presso l'unità operativa di Ostetricia e ginecologia dalla ore 12.00 alle 14.00. Non occorre prenotarsi.