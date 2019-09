L’under 21 del Futsal Vasto sconfitta di misura, pareggio per la formazione Allievi

Sconfitta di misura per l'under21 del Futsal Vasto nella sfida contro i pari età de La Fenice Avezzano. Nel primo tempo le due formazioni giocano con un sostanziale equlibrio ma, a metà frazione, gli ospiti sbloccano il risultato andando al riposo in vantaggio. Nella ripresa la squadra allenata da mister Giacomucci alza la pressione e, su schema di calcio di punizione, riesce a trovare il pareggio con Ruffilli. Ma, all'ultimo minuto, è una conclusione da fuori deviata da un biancorosso a spiazzare l'ottimo Di Pardo regalando ai marsicani il successo.

Pareggio nella sfida del girone B di Coppa Abruzzo tra le formazioni allievi del Futsal Vasto e del Civitella Sicurezza Pro. La squadra biancorossa, allenata da Giampaolo Porfirio, con una gara fatta di grande attenzione difensiva, è riuscita a tenere testa al Civitella che, solo nel finale, ha trovato il gol del pari.

I biancorossi trovano il vantaggio al 10' quando Grosso, ben appostato sul secondo palo, insacca in rete il pallone ricevuto da Lombardi. A metà ripresa gli ospiti trovano il pareggio ma poi è ancora Grosso, sfruttando un calcio di punizione, a trovare il nuovo vantaggio biancorosso. Nel secondo tempo i vastesi giocano con grande attenzione difensiva ma, a poco dal termine, sono costretti a capitolare con gli ospiti che sfruttano il portiere di movimento per andare sul 2-2. Lunedì prossimo sfida esterna a Roccaspinalveti per il Futsal Vasto.