Forza Italia: "A Vasto raddoppiati i consensi, il Pd invece si è dissolto"

"Forza Italia ha raddoppiato i consensi ricevuti alle ultime amministrative portando il risultato da 1700 a oltre 3000 voti e mantenuto il M5S su livelli di consenso inferiori rispetto a quelli ricevuti in territori limitrofi". Il direttivo cittadino di Forza Italia esprime soddisfazione per il risultato del risultato ottenuto a Vasto nelle elezioni politiche del 4 marzo.

"Tutto questo, a fronte della ondata populista che ha polarizzato il voto su Lega e M5S e senza avere un candidato di Vasto, come altri componenti della coalizione o addirittura altri movimenti, che a vasto potevano contare sulla contemporanea presenza di un senatore, di un europarlamentare e un consigliere regionale.

Ma il dato politico più eclatante è sicuramente quello che vede il Pd di Forte, Lapenna e Menna, completamente dissoltosi in campagna elettorale, per la prima volta da quando amministra Comune e Regione, scendere sotto la soglia psicologica del 20%", sottolineano i forzisti.

"Si consideri inoltre che l’altro vincitore a livello nazionale, cioè la Lega di Salvini, in ambito locale non ha intercettato lo stesso consenso, ma ha visto i vastesi assegnare a Forza Italia, in maniera chiara, l’importante ruolo di primo partito e quindi di guida del centrodestra per la riconquista, a breve, della Regione e subito dopo del Comune di Vasto.

Il direttivo cittadino al completo saluta con entusiasmo tutti i candidati eletti a rappresentare la regione Abruzzo in Parlamento e ringrazia i tutti gli altri candidati che pur non essendo risultati eletti hanno contribuito alla affermazione del centrodestra quale coalizione predominante in regione Abruzzo che a livello nazionale.

Un ringraziamento particolare lo dobbiamo a tutti i vastesi che con il loro consenso hanno contribuito a questo importante risultato, frutto di una fattiva e intransigente opposizione condotta in Consiglio comunale dal consigliere Guido Giangiacomo e dal gruppo di Forza Italia, coeso e ben organizzato, guidato dal coordinatore Massimiliano Zocaro".