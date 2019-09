Nel "feudo" di Tiziana Magnacca il Movimento 5 Stelle doppia Forza Italia

Il Movimento 5 Stelle doppia Forza Italia nel fortino di Tiziana Magnacca. Al Senato – i pentastellati superano il 50%, mentre Forza Italia (al Plurinominale) si attesta al 17,72%. Alla Camera – per la quale l'attuale sindaco era candidato al Proporzionale dietro Gianfranco Rotondi – Forza Italia raccoglie il 24,21% dei consensi, il Movimento 5 Stelle il 48,27%.

Un risultato, questo, non così scontato (seppure in linea con il trend regionale), considerato che meno di un anno fa il gruppo locale del M5S non riuscì a mettere in piedi una lista che partecipasse alle Amministrative vinte poi dalla Magnacca con oltre il 60% dei consensi.

Confermato – in linea con le elezioni di giugno – il crollo verticale del centrosinistra con un Partito Democratico che non riesce a superare il 15% dei consensi.

Briciole per gli altri con Liberi e Uguali che non arriva al 2% e Potere al Popolo, Partito Comunista, Casapound sotto l'1%.

SENATO (UNINOMINALE)

Primo Di Nicola (Movimento 5 Stelle): 50,92%



Antonella Di Nino (Centrodestra): 28,85%

Federica Chiavaroli (Centrosinistra): 15,05%

Mirella Moresco (LeU): 1,64%

Alice Di Falco (Partito Comunista): 0,72%

Mirko Iacomelli (Casapound): 0,72%

Orlando Palmer (Italia agli Italiani): 0,47%

Franco Cilli (Potere al Popolo): 0,96%

Andrea D'Ingeo (Popolo della Famiglia): 0,56%

Giuseppe Paolone (Valore Umano): 0,10%

SENATO (PLURINOMINALE)

Movimento 5 Stelle: 50,69%

Centrodestra: 29,21%

Forza Italia: 17,72%

Lega: 8,92%

FdI: 2,08%

Noi con l'Italia - Udc: 0,49%

Centrosinistra: 14,95%

Pd: 12,90%

+Europa: 1,13%

Civica popolare Lorenzin: 0,63%

Italia Europa Insieme: 0,29%

LeU: 1,61%

Potere al Popolo: 0,93%

Partito Comunista: 0,73%

Casapound: 0,73%

Popolo della Famiglia: 0,55%

Italia agli Italiani: 0,48%

Valore Umano: 0,10%

CAMERA

Movimento 5 Stelle: 48,27%

Centrodestra: 33,33%

Forza Italia: 24,21%

Lega: 7,00%

FdI: 1,54%

Noi con l'Italia - Udc: 0,58%

Centrosinistra: 13,60%

Pd: 11,90%

+Europa: 1,08%

Civica popolare Lorenzin: 0,32%

Italia Europa Insieme: 0,30%

LeU: 1,65%

Casapound: 0,79%

Potere al Popolo: 0,73%

Partito Comunista: 0,65%

Italia agli Italiani: 0,41%

Popolo della Famiglia: 0,36%

10 Volte meglio: 0,10%

Valore Umano: 0,07%