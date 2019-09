Vasto, ieri problemi nella consegna delle tessere elettorali. Marcello: "C’erano errori di stampa"

Chi è andato a richiedere ieri il duplicato della tessera elettorale a Vasto si è dovuto armare di pazienza e mettersi in fila ad aspettare.

Un problema tecnico ha rallentato in municipio le operazioni di consegna dei nuovi documenti a coloro che li avevano smarriti, o avevano tessere in cui erano ormai terminati gli spazi (18 in tutto per ogni certificato) destinati al timbro che, ad ogni elezione, il presidente di seggio appone per attestare l'avvenuta votazione.

"Sulle tessere - spiega Luigi Marcello, assessore comunale ai Servizi elettorali - si sono verificati degli errori di stampa relativi ad alcuni dati. Un disguido non imputabile al Comune di Vasto. Il problema è stato risolto stamattina e la consegna, quindi, procede regolarmente".