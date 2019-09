Pari con polemiche del San Salvo contro l’Alba Adriatica. Il Cupello cade in trasferta

SAN SALVO - ALBA ADRIATICA - Il tecnico locale deve rinunciare a Polisena, Evangelisti e Izzi. Al 5' prima occasione del match per i biancazzurri con Caprarola che serve Molino ma la sua conclusione dal limite è facile preda del portiere ospite. Al 18' tiro di Giorgi dai venti metri ma Cialdini la blocca facilmente. Al 22' bolide dalla distanza di Emili, Cialdini si distende e respinge la sfera. Un minuto dopo sull'altro fronte una conclusione ravvicinata di Colitto viene bloccata da Spinelli. Al 29' arriva il vantaggio locale: Molino con astuzia recupera un pallone e serve Dema che a botta sicura calcia dove l'estremo difensore ospite non può arrivare. A 8' dal termine Cialdini al vertice alto dell'area di rigore si fa scappare la sfera, Miani la recupera calcia ma Maccione è bravo a sbarrare la strada negando il gol agli ospiti.

Nella ripresa le occasioni sono pochissime e al 59' la squadra di Gelsi ha la palla del raddoppio con Dema che di testa non riesce a imprimere la giusta potenza alla sfera che finisce tra le mani del portiere ospite. Al 72' Molino cade in area mentre tutti gridano al rigore, per il direttore di gara è simulazione e cartellino giallo per Molino che già ammonito viene espulso. Passano quattro minuti e gli ospiti pervengono al pareggio con una perla di Veccia su punizione che mette la sfera sotto l'incrocio dei pali. Al 78' occasione d'oro per Tafili che si trova solo contro Spinelli bravo a negare il gol ai biancazzurri. Nel finale la partita si scalda per alcune decisioni arbitrali molto dubbie. A tre minuti dalla fine Fonzino con un tiro a giro impegna Spinelli. Al 92' Cialdini su un'azione in contropiede salva il risultato e regala un punto importante alla sua squadra.

CAPISTRELLO - CUPELLO - Non basta il solito Pendenza ai rossoblù in trasferta a Capistrello. La formazione di mister Carlucci torna con 0 punti; i padroni di casa centrano la vittoria con Mercogliano e Leccese. I cupellesi in classifica vedono accorciarsi le distanze dalla zona play out: il Montorio con la vittoria in trasferta a Miglianico si fanno sotto a -2 lunghezze.

Per le due formazioni del Vastese gare difficili domenica prossima: il San Salvo andrà a Giulianova contro la capolista, il Cupello riceverà la seconda forza del campionato, il Chieti.

L'11ª GIORNATA DI RITORNO

San Salvo - Alba Adriatica 1-1

Capistrello - Cupello 2-1

Miglianico - Montorio 0-2

Renato Curi Angolana - Paterno

Martinsicuro - Real Giulianova 1-2

Spoltore - River Chieti 1-2

Amiternina - Sambuceto 2-0

Penne - Torrese 3-0

Chieti - Acquaesapone 2-1

LA CLASSIFICA

Real Giulianova 65



Chieti 54

Martinsicuro 52

Paterno 47

Spoltore 42



Renato Curi 42

Alba Adriatica 41

Torrese 41

Capistrello 41

Sambuceto 35

Penne 35

Acquaesapone 33

Cupello 30



Montorio 28

Amiternina 28

River Chieti 24

Miglianico 21



San Salvo 19

LA PROSSIMA GIORNATA

Acquaesapone - Martinsicuro

Alba Adriatica - Spoltore

Cupello - Chieti

Montorio - Capistrello

Paterno - Amiternina

Real Giulianova - San Salvo

River Chieti - Renato Curi

Sambuceto - Penne

Torrese - Miglianico