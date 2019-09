Odorisiana a valanga, il Carunchio espugna Gissi

Il compito era proibitivo per la Virtus Tufillo e l'impresa non è riuscita. Nella tana della capolista Palena i biancazzurri perdono 2 a 1 dopo essere andati in vantaggio con Alex Marzocchetti. I padroni di casa ribaltano il risultato restando in testa alla classifica con un punto in più dell'Odorisiana.

I biancoverdi, infatti, hanno ormai il fiato sul collo della prima della classe e oggi hanno passeggiato contro il Quadri: 5 a 2 il finale. Le doppiette di Paul Berko e Stefano Civico e la rete di Loris Della Penna non lasciano scampo agli ospiti. La formazione di mister Marrocco si prepara così nel migliore dei modi al testa a testa finale con il Palena.

Il Gissi perde l'occasione contro il Carunchio per avvicinare Di Santo Dionisio e Real Casale oggi a riposo. Partita non adatta ai deboli di cuore: Giuseppe Daniele porta in vantaggio gli ospiti che al 70'st restano in 10 per l'espulsione di Valentino Moretta. Al 97'st l'arbitro concede un calcio di rigore ai padroni di casa, ma il n. 1 carunchiese Douda neutralizza il tiro dagli 11 metri regalando i 3 punti alla formazione di mister Turdò che balza al 6° posto.

Il San Buono perde a Villa S. Maria per 3 a 1. Stessa sorte, 0 punti, per la Sansalvese in trasferta contro l'Atletico Roccascalegna. 2 a 1 il finale con la rete dei sansalvesi di Roman Torres. Tre gli espulsi nel corso dei 90 minuti; per la formazione di mister Rossi doccia anticipata per Paglialonga (doppia ammonizione).

La Dinamo Roccaspinalveti torna con tre punti dalla trasferta contro la Civitellese. Marco Ramundo fissa l'1 a 0 finale.

L'8ª GIORNATA DI RITORNO

Atletico Roccascalegna - Sansalvese 2-1

Civitellese - Dinamo Roccaspinalveti 0-1

Gissi - Carunchio 0-1

Odorisiana - Quadri 5-2

Palena - Virtus Tufillo 2-1

Villa S. Maria - San Buono 3-1

Riposano Real Casale e Di Santo Dionisio

LA CLASSIFICA

Palena 54



Odorisiana 53

Real Casale 40

Di Santo Dionisio 38

Gissi 33



Carunchio 26

San Buono 25

Sansalvese 25

Quadri 23

Dinamo Roccaspinalveti 18

Atletico Roccascalegna 18



Villa S. Maria 13

Virtus Tufillo 10



Civitellese 5

LA PROSSIMA GIORNATA

Real Casale - Atletico Roccascalegna

San Buono - Civitellese

Quadri - Gissi

Di Santo Dionisio - Odorisiana

Carunchio - Palena

Sansalvese - Villa S. Maria

Riposano Dinamo Roccaspinalveti e Virtus Tufillo