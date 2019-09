La Vastese torna alla vittoria: Leonetti e Stivaletta firmano il successo con i Nerostellati

Finalmente arrivano i sorrisi in casa della Vastese. I biancorossi riescono ad imporsi contro i Nerostellati fanalino di coda del girone F di serie D grazie alle reti di Leonetti e Stivaletta. La partita di Sulmona è stata preceduta dal minuto di raccoglimento per ricordare Davide Astori, 31enne capitano della Fiorentina, morto improvvisamente questa notte nella sua stanza d’albergo di Udine dove era in ritiro con i viola. Nel girone della Vastese tre le partite rinviate, Castelfidardo-Matelica, Fabriano Cerreto-Pineto e Campobasso-Recanatese, mentre si registrano in testa le sconfitte di Matelica ad Agnone e della Vis Pesaro contro il Monticelli. La squadra di mister Colavitto conquista la seconda vittoria del girone di ritorno e torna a far muovere la classifica agganciando temporaneamente l'Avezzano al terzo posto. Dopo la sosta di domenica prossima i biancorossi ospiteranno all'Aragona la Sangiustese.

La partita. I Nerostellati partono subito bene con due occasioni nei primi minuti. Poi, al 13’, Bruni supera con un pallonetto Camerlengo e solo il disperato recupero di Amelio evita alla Vastese di andare sotto. Nella circostanza la squadra di casa protesta molto chiedendo il gol ma il direttore di gara conferma la sua prima decisione. I peligni ci provano ancora al 19’, con Pacella, dall’altra parte, due minuti dopo, Fiore su calcio di punizione manda di poco alto sulla traversa. Al 25’ arriva il gol della Vastese con un’azione di ripartenza. Il pallone recuperato dalla difesa arriva sui piedi di Leonetti che si invola verso la porta avversaria e insacca in rete portando in vantaggio i biancorossi. La squadra di casa sembra patire lo svantaggio ma, al 41’, va in rete con Bruni che però viene fermato per posizione di fuorigioco. Le due squadre vanno al riposo con la Vastese in vantaggio per 1-0 ma con un eccesso di nervosismo tra diversi giocatori al rientro negli spogliatoi.

Si riparte con il secondo tempo e i Nerostellati provano subito ad andare a caccia del gol e ci vanno vicini con Onwuachi che, all’8’, sfiora la traversa. Dalla parte opposta la palla arriva sui piedi di Fiore che costringe la difesa di casa alla deviazione in corner. Alla mezz’ora Leonetti va vicino al bis colpendo il palo con una conclusione riavvicinata. E, al 37’, arriva il raddoppio della Vastese, ancora una volta con un’azione di contropiede. Leonetti, come in occasione del primo gol, galoppa verso l’area avversaria e serve Stivaletta che insacca in rete. Al 41’ della ripresa altro gol annullato alla squadra di casa perchè Kone, che aveva calciato a rete, viene ritenuto in posizione irregolare. Dopo tre minuti di recupero finisce la partita e la Vastese, dopo cinque sconfitte di fila, torna alla vittoria.

Nerostellati - Vastese 0-2

(25’ Leonetti; 37’st Stivaletta)

Nerostellati: Parente, Bitsindou, Pupinski (34'st Liberto), Masiero, Iacobucci(17'st Cicconi), Giallonardo, Di Ciccio, Pacella, Kone, Bruni, Onwuachi. Panchina: Di Cicco, Tarantino, Moscone, Muca, Bruni (26'st Hazurov), Gasparotto. Allenatore: Di Corcia

Vastese: Camerlengo, Cane, De Chiara, Iarocci, Amelio, Maronilli, Stivaletta, Pizzutelli, Leonetti, Fiore(35'st Bittaye), Tedesco. Panchina: Alonzi, Iodice, La Barba, Casciani, Lucciarini, Di Pietro, Carice, Cherillo. Allenatore. Colavitto

Arbitro: Romaniello di Napoli (Di Maio di Molfetta e Sabatino di Foggia)

Ammoniti: Pacella, Giallonardo, Masiero, Pupinski (Nerostellati); Stivaletta (Vastese)

La 26ª giornata

San Nicolò-L'Aquila 3-4

Francavilla - San Marino 1-1

Monticelli - Vis Pesaro 1-0

Olympia Agnonese - Matelica 1-0

Sangiustese - Jesina 2-1

Nerostellati - Vastese 0-2

Campobasso - Recanatese (10 marzo)

Castelfidardo - Avezzano (11 marzo)

Fabriano Cerreto - Pineto (21 marzo)

La classifica: 60 Matelica; 56 Vis Pesaro; 43 Avezzano*, Vastese; 42 Castelfidardo*; 41 L'Aquila; 39 Francavilla, San Marino*; 38 Sangiustese; 37 Pineto*; 36 Campobasso*; 28 San Nicolò; 27 Olympia Agnonese; 25 Recanatese*, Jesina; 21 Monticelli; 18 Fabriano Cerreto*; 8 Nerostellati*.

*una partita in meno