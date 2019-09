La MotoGp scalda i motori, per Iannone buoni riscontri dai test in Qatar

Non ha potuto girare nell'ultimo giornata acausa di un malanno fisico ma il bilancio dei test di Andrea Iannone in Qatar è pià che positivo. Per tre giorni la MotoGp ha scaldato i motori a Losail dove, tra due settimane, prenderà il via la stagione 2018. Tutti i team hanno girato in abbondanza per verificare su pista il lavoro fatto nei mesi invernali così da farsi trovare pronti al primo appuntamento del campionato.

Sono stati giorni di intenso lavoro per Andrea Iannone in sella alla Suzuki. Dopo la deludente stagione appena passata, caratterizzata da tanti problemi e pochi sorrisi, il pilota di Vasto ha tutta la voglia di riscattarsi e tornare ai livelli di due annate fa. Nonostante sia rimasto fermo nell'ultima giornata, Iannone torna a casa con un confortante sesto tempo nella classifica dei tempi combinati, dopo aver dominato nella seconda giornata di test in cui ha effettuato anche una simulazione di gara.

"Oggi è andata bene e male - ha commentato Davide Brivio, team manager della Suzuki - perchè Andrea non ha potuto girare. Però va bene lo stesso, abbiamo solo alcune cose da affinare con lui quando torneremo qui per il weekend di gara. Ora tutti vogliamo iniziare a gareggiare, siamo stanchi di fare teste e vogliamo conoscere le risposte ai nostri interrogativi in pista".

Iannone era un po' seccato per non aver potuto concludere il suo lavoro. "Ho provato a guidare ma era impossibile uscire in pista. In ogni caso, i progressi che abbiamo fatto in questi ultimi test mi lasciano abbastanza soddisfatto. Abbiamo avuto due giornate positive e questa è una buona base di partenza. Ci manca il lavoro di affinamento che avevamo messo in calendario per l'ultimo giorno ma lavoreremo sodo nelle prove libere prima della gara d'esordio per recuperare ciò che dovevamo fare qui. Ho un buon feeling con la moto e con il mio team e non vedo l'ora di iniare a gareggiare".