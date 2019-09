Il Montalfano ferma il Casalanguida. United, Furci e New Robur non sbagliano

Alla terza giornata di ritorno di Terza categoria rallenta la marcia dell'ammazza-campionato Casalanguida. I biancazzurri ricevono un Montalfano indomito che si porta in vantaggio con due reti del bomber Paolo Griguoli. Con l'espulsione di Donato Di Croce, per la formazione di mister Zocaro la partita sembra compromessa; ci pensano, invece, Giuseppe e Michele Di Marco a raddrizzarla. Il punto preso in extremis consente al Casalanguida di conservare un vantaggio di 9 lunghezze sulla seconda.

Il Vasto United non perde colpi e si impone per 4 a 1 sul Real San Giacomo. Un Basso Colonna scatenato mette a segno una tripletta, i biancorossi completano lo score con Michele Massari. Il Real San Giacomo timbra il cartellino con Pasquale Smiles.

Al terzo posto non molla il Furci che si sbarazza per 2 a 0 del Carpineto Guilmi: Nicola Argentieri e Nicola Colamarino firmano le due reti.

In zona play off convincente vittoria della New Robur ai danni del fanalino di coda Pollutri. La partita si è disputata a Celenza sul Trigno per impraticabilità del campo di Castiglione Messer Marino. Nicola La Fratta porta in vantaggio i gialloblù, gli ospiti pareggiano con Elian Del Re. Al ritorno in campo di nuovo La Fratta riporta in vantaggio i suoi, seguito da Giuseppe Sciartilli. Frasca accorcia le distanze per il Pollutri (espulso nell'occasione il portiere della New Robur, Meo; un'espulsione anche per i pollutresi) e sul finale Cristian D'Ippolito fissa il risultato sul 4 a 2.

Il Torrebruna perde terreno dalla zona che conta incappando nella sconfitta esterna contro l'Atletico Vasto. I biancorossi protagonisti di una bella prestazione si impongono per 3 a 1 con le reti di Yaya Bayo (doppietta) e Budano.

In classifica marcatori pur se a secco oggi, Adrian Micle (Furci) resta al comando con 14 reti, dietro si avvicina Di Marco (Casalanguida) a 13, a 11 c'è Basso Colonna (Vasto United); sale a 10 con la doppietta di oggi Paolo Griguoli (Montalfano).

LA 3ª GIORNATA DI RITORNO

Carpineto Guilmi - Furci 0-2

Casalanguida - Montalfano 2-2

New Robur - Pollutri 4-2

Vasto United - Real San Giacomo 4-1

Atletico Vasto - Torrebruna 3-1

Riposa Real Cupello

LA CLASSIFICA

Casalanguida 34



Vasto United 25

Furci 24

New Robur 22

Montalfano 17



Real San Giacomo 17

Torrebruna 16*

Real Cupello 15

Carpineto Guilmi 11*

Atletico Vasto 11

Pollutri 1

Una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Real Cupello - Atletico Vasto

Montalfano - Carpineto Guilmi

Real San Giacomo - Casalanguida

Furci - New Robur

Torrebruna - Vasto United

Riposa Pollutri

LA CLASSIFICA MARCATORI