I ragazzi della 5ª B e 5ª C della Spataro incontrano i librai di Vasto

A interessare particolarmente i ragazzi in questo periodo è stato il tema della lettura. Dopo un attento lavoro, creando tante poesie, citazioni e pubblicità persuasive sull’importanza della lettura,che fanno bella mostra nel corridoio della scuola, i ragazzi dopo tanti lavori, disegni, citazioni, poesie volevano sapere qualcosa in più: ”Qual è il panorama della letteratura contemporanea per ragazzi oggi?". Per capirlo sabato 24 febbraio 2018, di pomeriggio, un gruppo di ragazzi delle quinte B e C della scuola Primaria “G. Spataro” di Vasto, accompagnati dalla loro insegnante Rosaria Spagnuolo sono andati a piedi per le vie della città per intervistare i librai, e sentire il loro punto di vista.

La prima tappa è stata la libreria Mondadori dove la libraia Luana Ciffolilli ha accolto i giornalisti in erba ed ha risposto alle loro domande. Ha riferito che i libri per ragazzi venduti in un mese, prendendo come esempio il mese di gennaio, sono circa 385. I libri più venduti sono: “Diario di una Schiappa”, “Bambine ribelli” e “Sherlock Lupin e io”. I generi preferiti sono fantasy, umoristici, gialli, diaristici e classici. I bambini/ragazzi leggono molto e in percentuale sono il 35% dei lettori della libreria. Secondo la signora Luana tra i ragazzi c’è un gruppo importante di forti lettori, che hanno una lettura quasi compulsiva, comprano tanti libri al mese e divorano tutte le loro serie preferite.

La seconda tappa è stata l’Universal, dove Emmanuela Ronzitti ha risposto all’intervista riferendo di aver venduto a febbraio circa 300 libri. Qui i libri più venduti sono: “Harry Potter”, “Hunger Games”, “Allengiant”, “Divergent”, “ Insurgent” e “Bambine ribelli”. I generi preferiti sono fantascienza e giallo. I ragazzi rappresentano il 40 % dei lettori.

La terza tappa è stata la libreria “Pensieri Belli”, dove la signora Chiara Iacovitti ha detto che i libri letti nel mese di gennaio sono stati circa 200, tra i più acquistati sono “Harry Potter”, “Diario di una Schiappa” e “Geronimo Stilton”. I generi preferiti sono Fantasy, avventura e classici. Questa è una libreria particolare è prevalentemente per bambini e il 70 % dei lettori è formato da bambini e ragazzi.

L’ultima tappa è stata la “Nuova Libreria” dove la libraia Emanuela Petroro ha accolto i ragazzi dichiarando che le vendite si intensificano in primavera e soprattutto in estate. I libri più letti sono ancora una volta “Diario di una Schiappa”, “Geronimo Stilton”, “Harry Potter” ai quali si aggiunge “Patterson”, i ragazzi preferiscono il settore umoristico e fantasy, e coprono il 50 % dei lettori.

I ragazzi dopo questa bellissima esperienza si augurano che, come loro, ci siano sempre più bambini appassionati alla lettura perché un libro è come il pane, è nutrimento per la mente e per gli occhi, serve per sviluppare la creatività poetica ed artistica, il lessico. La lettura serve per scrivere meglio, conoscere meglio se stessi, provare nuove emozioni, entrare in mondi sconosciuti e vivere le avventure dei protagonisti.

Sarebbe bello se nei muri della città venissero affisse tante pubblicità sull’importanza della lettura, per invogliare tutti a leggere, perché come disse Emily Dickinson: “Non c'è nessun vascello che, come un libro, possa portarci in paesi lontani, né cavallo che al galoppo superi le pagine di una poesia. “

I ragazzi delle classi quinta B e C

Scuola primaria “G. Spataro”

Comprensivo n.1 Vasto