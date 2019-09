Partita di carattere della San Gabriele che con il Cus L’Aquila cede solo al tie break

Ci sono voluti cinque set e oltre due ore di gioco per decretare la vincitrice tra MadoGas San Gabriele e Cus L'Aquila che si sfidavano nell'anticipo della 18ª giornata del campionato di serie C. Alla fine a spuntarla sono state le aquilane ma la squadra di Peppe Del Fra esce a testa alta dal campo e con un punto prezioso conquistato contro la terza forza del campionato.

Con una formazione condizionata da alcune defezioni la San Gabriele è partita subito forte, trovando nel primo set delle ispirate Mileno e Marciano che hanno messo tanti palloni a terra. Le due squadre hanno giocato punto a punto trovando un primo strappo sul 18-16 firmato Marciano e, dopo essere andate sotto, Mileno ha chiuso gli attacchi che hanno portato la squadra di casa a vincere 25-22. Nel secondo parziale le ospiti hanno ritrovato compattezza, provando subito a fuggire in avanti. Sul 12-5 per le aquilane Del Fra ha inserito Scotti e Russo, inizialmente in panchina, ma ormai il set era indirizzato dalla parte delle avversarie che hanno chiuso sul 25-16. Stessa musica nel terzo set quando la San Gabriele è rimasta attaccata alla partita fino al 14 pari con due buoni attacchi in serie della Armeno, salvo poi cedere nel finale e lasciare spazio alla precisione in attacco del Cus che ha vinto 25-20 sovvertendo le sorti del match.

Sembravano essere scesi i titoli di coda sulla partita quando, nel quarto set, L'Aquila è andata sull'11-1. Del Fra ha spronato le sue giocatrici che, un punto alla volta, sono riuscite a ricucire l'ampio distacco. Marciano ha continuato a giocare su buoni livelli e potendo usufruire di un buon turno in battuta. Le vastesi hanno avuto un bel da fare per contenere gli attacchi delle aquilane, spesso affidati alla forte Imprescia ma Bevilacqua e le compagne in linea di difesa hanno retto più che bene. La rincorsa della San Gabriele ha trovato il 22 pari firmato Giada Russo, poi è iniziata una lunga serie di vantaggi. L'ace di Andreoni è valso il 25-24, poi ancora pari aquilano e vantaggio vasteses fino al 29-27 che ha fatto esplodere il pubblico del palazzetto di via Silvio Pellico. Sul 2-2 le squadre sono tornate in campo per il tie break in cui la San Gabriele ha dovuto inseguire, ha provato a rifarsi sotto con il punto di Russo e l'ace di D'Ercole, ha retto fino al 10-11 firmato ancora Russo ma poi le aquilane hanno trovato lo spunto per andare a chiudere sul 15-10.

Per la San Gabriele una sconfitta che frutta comunque un punto in classifica in vista della sfida di domenica prossima in casa del Termoli. La zona calda della classifica ora è distante nove lunghezze e c'è un gruppetto di quattro squadre raggruppate in tre punti che possono scambiarsi posizione di domenica in domenica. "È un punto importante - commenta Del Fra a fine partita - arrivato al termine di un match combattuto. Più di così oggi era difficile fare, in settimana molte ragazze non sono riuscite ad allenarsi con costanza e in partita abbiamo pagato. Sono contento per il carattere visto in campo, dobbiamo continuare a giocare così per toglierci ancora delle belle soddisfazioni".