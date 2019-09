Lutto nell’informazione vastese: è morto Antonio Galasso

E' venuto a mancare stamani Antonio Galasso, uno dei decani del giornalismo vastese. Aveva La sua principale attività professionale è stata, per più di un trentennio, quella di bancario, ma il giornalismo ha rappresentato, per lui, la grande passione, che ha coltivato collaborando per decenni con Vasto Domani e numerosi altri giornali, tra cui L'Amico del Popolo, il periodico dell'Arcidiocesi di Chieti-Vasto.

Era da sempre impegnato nel sociale, come membro della Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone, e del circolo comunale pensionati Michele Zaccardi, di cui è stato anche presidente.

Domani, domenica 4 marzo, alle 15,30, l'ultimo saluto nella chiesa di Santa Maria Maggiore.

Alla moglie Edvige, ai figli Padre Nicola, ministro provinciale dei frati cappuccini, ed Erminia e ai suoi parenti le condoglianze di Zonalocale.it.