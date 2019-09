Al Meeting Bari Swim Contest in evidenza i nuotatori dell’H2O

Al Meeting Bari Swim Contest ottimi riscontri per l’H2O Sport. La società del presidente Massio Tucci ha fatto incetta di medaglie e ha ottenuto buoni riscontri cronometrici che premiano il lavoro svolto dai sui tecnici. In campo maschile Michele Giampietro (cadetti) porta a casa un oro nei 1500 stile (1h17’13”96) e sale sul secondo gradino del podio nei 400 stile completati in 4’22”79. Tra gli juniores conquista l’argento Giuseppe Petriella nei 100 farfalla (59”45). Il nuotatore larinese si mette al collo anche la medaglia di bronzo conquistata sui 50 stile (24”15). Buona la performance di Francesco Testa (categoria ragazzi) che sale sul secondo gradino del podio nei 400 misti coperti in 5’43”32 e Gianluca Esposito nei 50 rana (30”98). Stesso piazzamento per Luca Angelilli (ragazzi) nei 200 misti (2’15”22) e Alessandro Paolantonio (ragazzi) nei 100 rana conclusi con il tempo di 1’07”11.

Grandi sono state le soddisfazioni anche sul fronte femminile. Martina Lonati (categoria ragazze) ha vinto con un’ottima prova gli 800 stile coperti in 9’22”04 ed è riuscita a mettere in bacheca anche il bronzo nei 400 stile (4’31”74). Sono d’oro i 50 dorso di Serena Nanni (cadette) chiusi in 30”31. La stessa nuotatrice dell’H2O Sport si è fatta valere nei 100 dorso dove ha centrato l’argento in 1’05”63. Oro e argento anche per Micol Montefalcone (juniores) che conquista la medaglia del metallo più pregiato nei 200 farfalla (2’24”98) e la seconda piazza nei 50 farfalla (29”82). Restando tra le juniores Lorenza Piano si aggiudica i 100 farfalla (1’07”43) ed è terza nei 200 dorso con il tempo di 2’22”74. Doppio argento per Samira Mancinelli (cadette) nei 50 farfalla (30”38) e nei 100 (1’08”79).

La società campobassana fa festa anche per il successo di Sofia Mancini (Esordienti A) nei 100 rana coperti con il tempo di 1’24”54. Doppio argento, invece, per di Marta De Paola nei 100 farfalla (1’13”62) e nei 200 farfalla (2’48”35). Arrivano un argento nei 100 rana (1’19”12) e un bronzo nei 200 rana per la Juniores Ginevra Iacono (2’51”12. Sempre tra le juniores doppio bronzo per Arianna Capria nei 200 rana (2’59”55) e nei 50 rana (36”69). Giada Di Pietro è seconda nei 50 farfalla (30”16) mentre la compagna di squadra Desireè Giorgi centra l’argento nei 200 dorso (2’22”63). Stessa medaglia nella categoria ragazze per Claudia Rossano (ragazze) nei 100 dorso in 1’08”35.

"Anche in questa circostanza - commenta Tucci - abbiamo cercato di mettere gli atleti nelle migliori condizioni possibili per gareggiare distribuendo le gare in modo ottimale per privilegiare le caratteristiche individuali di ciascun atleta. E’ stato un grande successo dei ragazzi che ancora una volta si sono ben distinti con eccellenti performances cronometriche e tecniche in un contesto competitivo di ottimo livello. Mi complimento con loro per la loro determinazione e con il nostro staff tecnico che è di alto livello".