"Sparta fighting championship", a Vasto una giornata dedicata alle arti marziali

Un'intera giornata dedicata alle arti marziali è quella che andrà in scena oggi, sabato 3 marzo, nel palazzetto comunale ex Salesiani di Vasto, in via Santa Caterina da Siena. L'evento, organizzato da Officina 84, scuola di muay thai a Monteodorisio, inizierà dalle 15 con il campionato regionale Abruzzo-Marche, seguito anche dall'esibizione dei bambini della scuola. Ci saranno le discipline grappling/MMA, fight Code, Muay Thay, Kick, contatto pieno e contatto leggero.

In serata, a partire dalle 21, gran galà con i combattimenti di atleti di alto livello. Si sfideranno Sveva Melillo e Federica Sbaraglia, tra le donne, Mario Gerardi e Manuel De Luca, e poi Vincenzo Lobascio e Fabio Puce.

L'ingresso alla manifestazione è gratuito.