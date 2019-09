La comunità benedettina di Miracoli in lutto per la scomparsa di Don Colombano Tiberio

Si spento ieri sera Don Colombano Tiberio, 86enne benedettino del monastero della Madonna dei Miracoli. Per tanti anni Don Colombano è stato un punto di riferimento per la comunità parrocchiale e le tante persone passate per la Basilica. Domani, sabato 3 marzo, alle ore 15 si terranno in funerali nella Basilica della Madonna dei Miracoli. Nel 1942, nell'abbazia di Genova, aveva abbracciato la vita monastica, per poi far ritorno a 1961 nella sua Casalbordino.

Anche l'amministrazione comunale guidata da Filippo Marinucci ha voluto ricordare Don Colombano con un messaggio di cordoglio e la proclamazione del lutto cittadino.

"Il Sindaco, l’Amministrazione tutta e i dipendenti Comunali si stringono con grande cordoglio intorno al Padre Priore Don Paolo Lemme e a tutta la comunità Benedettina per la perdita Don Colombano Tiberio.



Monaco Benedettino e nostro concittadino che ha dedicato la sua vita al Signore e alla nostra Comunità ,prestando la sua Missione Pastorale nella Basilica-Santuario Santa Maria dei Miracoli dal 1961.



Il giorno 3/3/2018 sarà proclamato il lutto cittadino".