Ancora un finestrino rotto a Vasto per rubare uno zainetto vuoto

Ennesimo finestrino infranto a Vasto, una scia che sembra inarrestabile in questo mese di febbraio. Dopo il caso di Corso Mazzini [LEGGI], questo pomeriggio è toccato a una Fiat Punto parcheggiata in viale del Cimitero, nelle vicinanze di una palestra.

Come racconta il proprietario dell'auto a zonalocale.it: "Mia figlia ha lasciato lo zainetto seminascosto, non si vedeva nulla. I balordi, probabilmente, erano già appostati e hanno atteso che andassimo via".

Anche in questo caso, il danno supera il bottino: nello zainetto rubato, infatti, c'era solo un contenitore alimentare vuoto. Ancora una volta, quindi, le vittime dovranno affrontare le spese per sostituire il vetro rotto.