"Non votate Pd, né Leu: hanno portato Vasto alla decadenza"

"Un voto al Pd è un voto a Menna, Lapenna e Forte, al loro modo di amministrare la città sancendone una decadenza che non accenna a finire. Un voto a Liberi Uguali, di Cianci e Marra, invece, è un voto al business delle cooperative che gestiscono l'accoglienza degli immigrati".

E' l'appello al voto, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, di sei consiglieri comunali di Vasto: Davide D'Alessandro, Alessandro d'Elisa, Guido Giangiacomo, Edmondo Laudazi, Francesco Prospero e Vincenzo Suriani.

"Noi dei gruppi consiliari dei movimenti civici e del centrodestra abbiamo fatto la campagna elettorale come sempre, con passione ed entusiasmo. Non abbiamo incontrato né il Pd, né Liberi e Uguali né i loro esponenti, evidentemente consapevoli di non avere nulla da dire dopo aver tradito tutte le attese".