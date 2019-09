"Grazie al reparto oncologico del San Pio e a chi ha assistito mio marito"

“Voglio esprimere un sincero grazie al personale del reparto oncologico dell’Ospedale San Pio da Pietrelcina per come hanno assistito mio marito nel suo percorso di cura dopo un tumore scoperto il 29 giugno del 2017”. Ora che il peggio è passato Nicoletta Menichilli, moglie di Angelo Tiberio, vuole esprimere il suo sentimento di gratitudine a chi è stato accanto a suo marito in quasi un anno di cure.

“Grazie al personale del reparto, al personale del 118 intervenuto sempre con tempestività quando mio marito non si sentiva bene, grazie agli operatori del centro di terapia del dolore, in particolare a Diego Di Croce che è stato sempre presente, grazie alle infermiere dell’ADI, e ai medici di famiglia Raffaele Verlengia e Giuseppe Gabaldi”. Dopo essersi sottoposto ai cicli di cura del caso il signor Angelo ha effettuato i controlli che hanno evidenziato la sua guarigione.

La situazione clinica dovrà essere costantemente monitorata ma “per fortuna è andato tutto bene grazie a chi, con competenza e delicatezza, lo ha assistito”.