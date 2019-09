Frattura: "L’accordo di confine per l’emodinamica è in valutazione"

Di cosa parliamo. La sala emodinamica, fondamentale per salvare vite umane e ridurre conseguenze permanenti in caso di infarti, è attesa ormai da anni nel territorio. Una questione divenuta terreno di battaglia politica e che, da quanto emerso nelle ultime tappe dell'annosa vicenda, potrebbe essere risolta dall'accordo di confine tra Vasto e Termoli, quindi tra Abruzzo e Molise, per portare anche al San Pio il prezioso presidio salvavita [LEGGI].

"L'accordo di confine per noi è alla valutazione con i soggetti protagonisti della sanità molisana, poi passerà al tavolo tecnico". A spiegarlo è Paolo Di Laura Frattura, presidente della Regione Molise, a cui abbiamo chiesto lo stato dell'arte sull'accordo per la sala emodinamica negli ospedali di Vasto e Termoli. Il governatore molisano ha ricordato che l'accordo sarà "un modo per offrire qualità ai cittadini molisani ed abruzzesi".