A Vasto e San Salvo domani riaprono le scuole. Barisano: "Aule calde, termosifoni accesi"

Domani, 1° marzo 2018, riapriranno le scuole di Vasto San Salvo.

Cessata l'allerta meteo, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, al termine della riunione del Centro operativo comunale, ha disposto la riapertura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado.

"Gli ingressi sono stati liberati dalla neve e dal ghiaccio, anche se invitiamo alla prudenza gli utenti delle strutture scolastiche", raccomanda Gabriele Barisano, assessore comunale ai Servizi manutentivi. "Tutti i plessi sono regolarmente riscaldati: i termosifoni sono rimasti accesi anche in questi tre giorni di chiusura. Le previsioni meteo indicano per domani precipitazioni blande, quindi non ce la siamo sentita di disporre un ulteriore giorno di stop".

Fake news - Dalle prime ore del pomeriggio, erano stati diffusi sui social network falsi avvisi sulla riapertura delle scuole, come avvenuto anche lo scorso anno. Nonostante gli annunci infondati siano poi coincisi con la successiva decisione del sindaco di far riprendere le attività scolastiche, l'amministrazione comunale invita a diffidare dagli avvisi non diramati dal municipio tramite i propri canali ufficiali di comunicazione, o attraverso i mezzi d'informazione".

San Salvo - "Dopo aver sentito il comandante della polizia locale e le dirigenti degli istituti scolastici, considerando le attuali condizioni meteorologiche - si legge in un comunicato del municipio - il sindaco Tiziana Magnacca comunica che a San Salvo da domani, giovedì primo marzo, le scuole saranno regolarmente aperte".