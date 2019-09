Vasto Basket, stagione finita per Peric. In biancorosso arriva l’argentino Paggi

Stagione finita per Danijel Peric dopo l'infortunio patito alla mano durante la partita di domenica contro Mosciano. Il giovane biancorosso aveva dovuto lasciare il parquet durante il secondo quarto e ora dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico. Con una importante casella rimasta scoperta la BCC Ge.Vi. Vasto Basket, in vista della fase a orologio e con l'obiettivo dei playoff, è subito corsa ai ripari con un nuovo innesto. La società del presidente Spadaccini, con un intenso impegno portato avanti dal direttore sportivo Luigi Cicchini e dallo staff dirigenziale, ha scelto Jose Ignacio Paggi, argentino classe '84 ormai da tanti anni in italia.

Paggi, che fa della sua esplosività l'arma migliore, è un giocatore esterno capace di ricoprire tre ruoli, solido difensore con buone mani capace di creare facili vantaggi, oltre ad essere un playmaker aggiunto all'occorrenza. Nelle passate stagioni ha vestito le canotte di Vieste (con 237 pt all’attivo per 1 mp pari a 10.8), Basket Teramo, Tolentino. Josè ha disputato diverse volte i playoff e vincendo anche dei campionati di C, l'ultimo a Teramo con coach Di Salvatore seduto in panchina. Porterà in dote alla Vasto Basket, pronta ad accoglierlo, la sua esperienza e la freddezza nella gestione dei momenti importanti.

Sicuramente la sua esperienza porterà scaltrezza e freddezza nella gestione dei momenti importanti. Paggi sarà a disposizione di coach Giovanni Gesmundo già dagli allenamenti di domani e potrà dare manforte a Ierbs e compagni nella trasferta di domenica in casa del Magic Basket Chieti, prima sfida della fase a orologio.

"Al nuovo arrivato vanno i migliori in bocca al lupo da parte di tutto il consiglio direttivo, capitanato dal presidente Spadaccini", si legge in una nota della Vasto Basket. Auguri di pronta guarigione anche a Peric, con la certezza che tornerà presto ad essere protagonista in biancorosso.