Va in pensione l’ispettore Nicola Fitti, per 37 anni al Commissariato di Vasto

Ultimo giorno in servizio per l'ispettore superiore di polizia Nicola Fitti che, dopo 41 anni di servizio lascia la divisa. Entrato in Polizia di Stato nel 1977 ha prestato per quattro anni servizio a Roma, città che in quel periodo viveva un periodo di allerta massima sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Poi per lui c'è stato un passaggio a Chieti prima dell'arrivo al Commissariato di Vasto nel 1981. Nel corso dei 37 anni in servizio in città, un record di longevità professionale, è stato prezioso collaboratore dei dirigenti che si sono succeduti alla guida degli uffici vastesi.

Per lui è arrivato il momento del meritato riposo e, nel ricevere il suo tesserino, il commissario capo Fabio Capaldo lo ha ringraziato a nome di tutti i colleghi per il servizio svolto a favore della collettività.

Tutti i colleghi oggi lo hanno salutato con affetto augurandogli una serena pensione. All'ispettore Fitti auguri anche dalla redazione di Zonalocale.it.