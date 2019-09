Riti della Settimana Santa, al via le prove della Schola Cantorum ’Zaccardi’

In vista degli appuntamenti con i riti della Settimana Santa "la Parrocchia di S. Pietro in S. Antonio ed il Coro Polifonico Histonium Bernardino Lupacchino dal Vasto invitano i Cori Parrocchiali, i musicisti, i cantanti e amanti della musica a partecipare in qualità di Cantori della Schola Cantorum “Antonio Zaccardi” alle preocessioni di:

Venerdì 23 marzo - Processione della Sacra Spina

Venerdì 30 Marzo - Processione del Venerdì Santo

Sabato 31 Marzo - Processione della Madonna Addolorata

Per info e comunicazioni Luigi Di Tullio 329/9449034 - luigi.ditullio65@gmail.com.

Di seguito il calendario delle prove:

Lunedì 5 marzo - Ore 21,00

Cattedrale S. Giuseppe



Mercoledì 7 marzo - Ore 19,00

Cattedrale S. Giuseppe



Lunedì 12 marzo - Ore 21,00

Cattedrale S. Giuseppe



Giovedì 15 marzo - Ore 18,30

Chiesa S. Maria Maggiore, prove Canto “Ave Spina”

Lunedì 19 marzo - Ore 18,45

Chiesa S. Maria Maggiore



Mercoledì 21 marzo - Ore 18,45

Chiesa S. Maria Maggiore



Venerdì 23 marzo - appuntamento Ore 18,00

Chiesa S. Maria Maggiore

A seguire Processione della Sacra Spina



Lunedì 26 marzo - Ore 21,00

Cattedrale S. Giuseppe



Mercoledì 28 marzo - Ore 21,00

Cattedrale S. Giuseppe



Venerdì 30 marzo - appuntamento Ore 18,00

Chiesa S.S. Annunziata (Via Anelli)

A seguire Processione del Venerdì santo



Sabato 31 marzo - appuntamento Ore 10,30

Chiesa dell’Addolorata (S. Francesco di Paola)

A seguire Processione della Madonna Addolorata