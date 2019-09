A Danza in Fiera di Firenze si sono fatti valere gli allievi della Histon Ballet

Positiva esperienza per la scuola di danza Histon Ballet di Vasto all'edizione 2018 di Danza in Fiera, importante rassegna che si è tenuta dal 22 al 25 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze. Gli allievi della scuola diretta da Angiola Saraceni si sono fatti notare ottenendo diverse borse di studio e opportinità in ambito artistico.

Jacopo Ruffilli (18 anni) e Fabiana Santicchia (19 anni) sono stati selezionati per il tip tap all’audizione di Dreaming Academy per l'accesao diretto alla fase nazionale del concorso Coppa Italia e per una partecipazione ad un programma televisivo. Lo stesso Ruffilli è stato poi scelto dal celebre ballerino di flamenco Antonio Marquez per il suo spettacolo Os Quiero [LEGGI].

Fabiana Santicchia (19 anni) ed Angelica Di Laudo (16 anni) hanno ricevuto un'importante borsa di studio per la Fini Dance Academy di Antonio Fini per il suo stage a New York con la successiva possibilità di accedere a diverse accademie e compagnie. Giulia Marino (12 anni) ha ricevuto una borsa di studio per l’anno accademico 2018-2019 presso l’Accademia Oscar Danza Teatro di Milano, con accesso diretto al corso di avviamento professionale tenuto da Annamaria Prina, direttrice del Teatro alla Scala. Sara Scarponi (10 anni) è stata selezionata per la scuola Accademia Ucraina di Milano.

Angelica Di Laudo (16 anni) ha ottenuto una borsa di studio per l’accesso diretto alla scuola Accademia Arti di Roma, una borsa di studio per lo stage di classico e moderno presso l’Ateneo della Danza di Siena diretto da Marco Batti e una borsa di studio per stage ad Alassio con l’Accademia Ucraina di Milano. Giorgia Ruffilli (14 anni) si è aggiudicata una borsa di studio per formazione professionale all’Ateneo della Danza di Siena diretto da Marco Batti e borsa di studio per stage ad Alassio con l’Accademia Ucraina di Milano. Maria Luisa Palmucci (15 anni) e Giulia Marino (12 anni) sono state selezionate per la borsa di studio per uno stage ad Alassio con l’Accademia Ucraina di Milano.

Inoltre, grande successo per gli allievi della Histon Ballet che hanno partecipato alla rassegna Flamenco… que emociòn! conclusasi con un bellissimo fin de fiesta por sevillanas insieme al grande ballerino di flamenco Antonio Marquez. Sul palco si sono esibiti Carlo Lallopizzi, Sara Scarponi, Benedetta Marino, Sofia Di Laudo, Giulia Baiocco, Benedetta Cordisco, Giulia Marino, Giorgia Ruffilli, Maria Luisa Palmucci e Jacopo Ruffilli.

Soddisfatte Angiola Saraceni, direttrice della scuola di danza Histon Ballet, e il suo staff di insegnanti: Alessia Demofonti per il flamenco, Nicoletta Damiani per il contemporaneo e moderno, Ioulia Sofina per la danza di carattere ed Eleonora Galante per Release e Floor work. "Studiare con impegno e tanta passione - afferma Angiola Saraceni - ripaga dei tanti sacrifici che la danza richiede".