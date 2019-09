"Strade ghiacciate: mettetevi alla guida solo in caso di necessità"

"Raccomandiamo a tutti di mettersi alla guida dei veicoli solo in caso di necessità e, comunque, sempre muniti di catene gomme termiche". E' la raccomandazione del comandante della polizia municipae di Vasto, Giuseppe Del Moro.

"Nelle ore notturne, le temperature solo scese notevolmente, causando la formazione di ghiaccio sulle strade. Restano chiusi il viadotto Histonium, via Trave e via Porta Palazzo".

Ghiacciati i marciapiedi. Le foto si riferiscono alle condizioni registrate stamani al capolinea degli autobus urbani, in via Crispi. In azione anche stamani le squadre al lavoro per spargere sale e rimuovere le lastre scivolose.