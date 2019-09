Le scuole chiuse nel territorio mercoledì 28 febbraio

In fase di valutazione la situazione nei vari comuni dell'entroterra vastese. I sindaci stanno decidendo se tenere chiuse le scuole per il terzo giorno consecutivo. In alcuni casi l'eventuale ordinanza sarà emessa solo nelle prime ore del mattino di domani.

Per ora mercoledì 28 febbraio non si andrà a scuola a:

- Casalbordino;

- Cupello

- Monteodorisio

- Pollutri

- San Salvo

- Scerni

- Torino di Sangro

- Vasto

In aggiornamento