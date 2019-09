Insolito spettacolo in cielo con gli storni in migrazione lungo la costa

Insolito spettacolo nella tarda mattinata di oggi lungo la costa vastese dove in molti sono riusciti ad avvistare un passaggio di storni. Migliaia di uccelli che si muovono in gruppo hanno attirato l'attenzione di tanti cittadini incuriositi da questa macchia nera che si è spostata a grande velocità. Una migrazione repentina che, in questi giorni, è associabile alle condizioni climatiche avverse.

Dalle immagini, come ci conferma l'ornitologo Stefano Taglioli, gli storni si muovono in direzione est-ovest seguendo la linea di costa. Con tutta probabilità provengono dai Paesi costieri dell'ex Jugoslavia spinti verso l'Italia, alla ricerca di luoghi più cali, dalla bufera di freddo che arriva dall'est.

Tre anni fa gli storni avevano creato più di qualche problema in città dopo essersi stabiliti sugli alberi in viale D'Annunzio. Fu provvidenziale l'intervento dei falchi per farli fuggire e risolvere una situazione divenuta problematica [LEGGI]

Nel video girato da Antonio Ritucci il passaggio degli storni questa mattina, poco prima delle 13, lungo la costa vastese.